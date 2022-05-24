***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.05.2022 20:24
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 Peşin 0,3276320 32,7632 10 0,2948688 29,48688
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 Peşin 0,3276320 32,7632 10 0,2948688 29,48688
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 27.07.2022 29.07.2022 28.07.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 0 0
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 24.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda yasal kayıtlardaki dağıtılabilir kârın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kârın altında olması nedeniyle yasal düzenlemelere göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kâr tutarının kâr dağıtımına esas alınmasına, bu çerçevede brüt 21.623.714,55 TL net 19.461.343,10 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosu uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına Bu çerçevede
a) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârı olan 24.904.929,30 TL'den %5 oranında toplam 1.245.246,47 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
b) Vergi sonrası net kâr olan 24.904.929,30 TL'den 1.245.246,47 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 21.623.714,55 TL, net 19.461.343,10 TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtılan kâr payı üzerinden 1.832.371,46 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
c) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
d) Kâr dağıtımına 27/07/2022 tarihinde başlanılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımına ilişkin teklifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LDR TURİZM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 917.944,96
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 177.909.030 35.574.051,16
4. Vergiler ( - ) 37.623.076 10.669.121,86
5. Net Dönem Kârı 140.285.954 24.904.929,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.245.246,47 1.245.246,47
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 139.040.707,54 23.659.682,84
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 139.040.707,54 23.659.682,84
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 139.040.707,54 23.659.682,84
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 21.623.714,55 21.623.714,55
* Nakit 21.623.714,55 21.623.714,55
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.832.371,46 1.832.371,46
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 115.584.621,53 203.596,83
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 3.125.609,65 0 2,25 0,2948688 29,48688
B Grubu 16.335.733,45 0 11,75 0,2948688 29,48688
TOPLAM 19.461.343,1 0 14 0,2948688 29,48688
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032231
BIST