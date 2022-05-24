***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 Peşin 0,3276320 32,7632 10 0,2948688 29,48688B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 Peşin 0,3276320 32,7632 10 0,2948688 29,48688Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.07.2022 29.07.2022 28.07.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELDRT00012 0 0B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 24.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda yasal kayıtlardaki dağıtılabilir kârın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kârın altında olması nedeniyle yasal düzenlemelere göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kâr tutarının kâr dağıtımına esas alınmasına, bu çerçevede brüt 21.623.714,55 TL net 19.461.343,10 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosu uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına Bu çerçevedea) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârı olan 24.904.929,30 TL'den %5 oranında toplam 1.245.246,47 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,b) Vergi sonrası net kâr olan 24.904.929,30 TL'den 1.245.246,47 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 21.623.714,55 TL, net 19.461.343,10 TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtılan kâr payı üzerinden 1.832.371,46 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,c) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,d) Kâr dağıtımına 27/07/2022 tarihinde başlanılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımına ilişkin teklifi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSULDR TURİZM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 917.944,96Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 177.909.030 35.574.051,164. Vergiler ( - ) 37.623.076 10.669.121,865. Net Dönem Kârı 140.285.954 24.904.929,36. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.245.246,47 1.245.246,478. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 139.040.707,54 23.659.682,84Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 139.040.707,54 23.659.682,849. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 139.040.707,54 23.659.682,8411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 21.623.714,55 21.623.714,55* Nakit 21.623.714,55 21.623.714,55* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.832.371,46 1.832.371,4617. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 115.584.621,53 203.596,8320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 3.125.609,65 0 2,25 0,2948688 29,48688B Grubu 16.335.733,45 0 11,75 0,2948688 29,48688TOPLAM 19.461.343,1 0 14 0,2948688 29,48688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032231BIST