***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarLDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.03.2020 tarihinde, Saat 11:00' da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N7 K.14 D.55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer - İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2020 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına ve Mart ayından itibaren 2020 yılı sonuna kadar aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. 2019 yılı karından net 1.000.000,00 TL'nin 31.12.2020'ye kadar kâr payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.10. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831436BIST