***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Prof. Dr. Saim KILIÇ ve Prof. Dr. Çağrı ERHAN'ın bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345BIST