***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 20:07
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Prof. Dr. Saim KILIÇ ve Prof. Dr. Çağrı ERHAN'ın bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0084
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6809
En Düşük
14,6595
18:0515,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0255
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9908
En Düşük
15,9572
18:05920,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,23
|Açılış
|: 920,92
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
922,38
En Düşük
920,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6664
|14,6779
|% 0,11
|
|Euro
|15,9651
|15,9885
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,0618
|19,1574
|% 0,08
|
|Frank
|15,6941
|15,7887
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9003
|3,9199
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-0,71
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem