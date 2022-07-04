***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 148 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 67.213.375,15 TL'dır.Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 626 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 253.387.516,90 TL'na ulaşmıştır.30.06.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4049 adete ulaşmıştır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041155BIST