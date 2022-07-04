***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 16:17
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında 148 adet araç satın almış olup, toplam alım tutarı KDV hariç 67.213.375,15 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç yatırımı 626 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam yatırım tutarı KDV hariç 253.387.516,90 TL'na ulaşmıştır.
30.06.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4049 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041155
BIST
17:342.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -27,11
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.415
17:3416,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0795
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:3417,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0960
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:34979,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,49
|Açılış
|: 979,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:34
|OYAYO
|9,51
|10.208.474
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.622.220
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.245.924
|% 9,82
|
|BERA
|15,23
|395.324.257
|% 8,86
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|39,76
|82.344.805
|% -9,96
|
|BMSCH
|10,62
|100.486.294
|% -8,76
|
|MZHLD
|85,30
|20.505.355
|% -8,33
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,50
|39.317.704
|% -5,83
|
|THYAO
|48,12
|2.579.651.702
|% -2,39
|
|KOZAL
|196,70
|1.757.041.441
|% 5,19
|
|SISE
|21,34
|1.606.104.978
|% 0,00
|
|EREGL
|26,20
|1.145.562.931
|% -3,18
|
|KOZAA
|28,64
|1.040.066.423
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,84
|851.380.217
|% 1,07
|
|ODAS
|2,75
|403.874.201
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,28
|474.813.123
|% -2,95
|
|TSKB
|1,99
|175.106.051
|% -2,93
|
|SISE
|21,34
|1.606.104.978
|% 0,00
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8257
|16,8340
|% 0,47
|
|Euro
|17,5602
|17,5749
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,3528
|20,4549
|% 0,72
|
|Frank
|17,4465
|17,5516
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4716
|4,4940
|% 0,45
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,80
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.548
|6.629
|39,00
|
|Yarım
|3.205
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,06
|