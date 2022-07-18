***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "Lider Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları" ibareli marka başvurusunun incelemesi tamamlanmış ve tescil talebimiz kabul edilerek 13.07.2022 tarih ve 400 numaralı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanmasına karar verilmiştir. Yayın tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde üçüncü kişiler tarafından markamızın tesciline itiraz edilmemesi halinde tescil kararı kesinleşecek ve tescil belgesi düzenlenmesi aşamasına geçilecektir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045829BIST