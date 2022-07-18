***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 14:50
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "Lider Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları" ibareli marka başvurusunun incelemesi tamamlanmış ve tescil talebimiz kabul edilerek 13.07.2022 tarih ve 400 numaralı Resmi Marka Bülteni'nde yayınlanmasına karar verilmiştir. Yayın tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde üçüncü kişiler tarafından markamızın tesciline itiraz edilmemesi halinde tescil kararı kesinleşecek ve tescil belgesi düzenlenmesi aşamasına geçilecektir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045829
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0525
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1956
|Açılış
|: 17,7600
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|Önceki Kapanış
|: 17,6500
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17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,45
|Açılış
|: 958,32
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|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4508
|17,4524
|% 0,30
|
|Euro
|17,6956
|17,7470
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,7830
|20,8873
|% 0,98
|
|Frank
|17,7768
|17,8838
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6317
|4,6549
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-0,24
|
|Altın Gr.
|958
|958
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.495
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.155
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem