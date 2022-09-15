***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Metin Barokas Genel Müdür pozisyonunda yürüttüğü görevinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edecektir.15.09.2022 tarihi itibarıyla Genel Müdür görevine, Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Burçin Baybatur Kök atanmıştır.15.09.2022 itibarıyla ayrıca- Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Tolga Şen, "Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" görevine,- Satış Müdürü olarak görev yapan Seda Önge, "Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı"görevine,- Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Muharrem Terzi, "Muhasebe Müdürü"görevine atanmıştır.Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063452BIST