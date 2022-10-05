***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 15:48
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022,04.08.2022,04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.09.2022-30.09.2022 tarihleri arasında 76 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 33.721.593,51 TL'dır.
Böylelikle 2022 yılında yapılan toplam araç alımımız 870 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 372.756.197,93 TL'na ulaşmıştır.
30.09.2022 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 4077 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067440
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1752
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.021,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,27
|Açılış
|: 1.021,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5718
|18,5804
|% 0,05
|
|Euro
|18,3416
|18,3631
|% -0,99
|
|Sterlin
|20,9406
|21,0456
|% -1,41
|
|Frank
|18,8039
|18,9171
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-15,62
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-9,68
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.837
|6.912
|-63,00
|
|Yarım
|3.331
|3.378
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.690
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,47
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,40
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN