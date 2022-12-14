***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz kapsamında sağlamış olduğu net 226.626.907 TL tutarındaki fonun 196.867.206,22 TL'lik kısmı ile yeni taşıt yatırımları yapılmış,7.097.010,08 TL'lik kısmı ile kısa vadeli kredi borçları kapatılmış ve 22.662.690,70 TL'likkısmı ile filo kiralama faaliyetlerine ilişkin giderler karşılanmıştır.14.12.2022 tarihi itibariyle halka arzdan sağlanan fonun tamamen kullanılmış olduğunuPay Sahiplerinin ve Kamununbilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087381BIST