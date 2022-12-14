***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 18:37
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz kapsamında sağlamış olduğu net 226.626.907 TL tutarındaki fonun 196.867.206,22 TL'lik kısmı ile yeni taşıt yatırımları yapılmış,7.097.010,08 TL'lik kısmı ile kısa vadeli kredi borçları kapatılmış ve 22.662.690,70 TL'lik
kısmı ile filo kiralama faaliyetlerine ilişkin giderler karşılanmıştır.
14.12.2022 tarihi itibariyle halka arzdan sağlanan fonun tamamen kullanılmış olduğunu
Pay Sahiplerinin ve Kamunun
bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087381
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0201
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1091
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9325
En Düşük
19,7315
18:051.080,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.080,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.075,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6225
|% -0,11
|
|Euro
|19,8856
|19,9245
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,9281
|23,0431
|% -0,20
|
|Frank
|19,9994
|20,1199
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9367
|4,9614
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,38
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.251
|7.314
|-30,00
|
|Yarım
|3.512
|3.576
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.787
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|0,04
|
|B. Petrol
|82,84
|82,84
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
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17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem