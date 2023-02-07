***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 10:58
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2023,05.12.2022,03.11.2022,05.10.2022,02.09.2022,04.08.2022,04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.01.2023-31.01.2023 tarihleri arasında 26 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 10.281.792,38 TL'dır.
31.01.2023 itibari ile filomuzdaki araç adedimiz 3861 adete ulaşmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110322
BIST
14:114.625
En Yüksek
|Değişim
|: -6,20%
|| -305,64
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1118,8275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1120,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0409
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:111.132,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.132,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KONYA
|2.964,50
|92.735.871
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.781.402
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,76
|1.057.096.347
|% 9,27
|
|NUHCM
|113,10
|44.736.861
|% 9,06
|
|YEOTK
|54,00
|61.431.689
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.335.196
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.501.805
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.124.736
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.661.493.911
|% -7,29
|
|ASELS
|53,35
|2.260.209.552
|% -9,27
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.427.293.712
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,40
|1.411.945.826
|% -7,51
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,83
|493.025.015
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,31
|547.211.419
|% -6,42
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,16
|778.234.115
|% -6,42
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8261
|18,8362
|% 0,05
|
|Euro
|20,1540
|20,1601
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% -0,23
|
|Frank
|20,2471
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|0,18
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,35
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.696
|7.745
|-43,00
|
|Yarım
|3.760
|3.790
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|1,34
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24POLHO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 581, 566 adet işlem
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14:23ANHYT
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 177 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -355, 38 kaybederek (% -6.50 ) 5, 110
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, GUSGR
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD