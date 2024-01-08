***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2023, 02.11.2023, 05.10.2023, 07.09.2023, 08.08.2023, 05.07.2023, 06.06.2023, 08.05.2023, 05.04.2023, 06.03.2023, 07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.12.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 107 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 85.684.757,84 TL'dır.Böylelikle 2023 yılında yapılan toplam araç alımımız 865 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarımız KDV hariç 687.107.227,33 TL'na ulaşmıştır.31.12.2023 tarihi itibariyle filomuzdaki araç adedi toplamı 3356'dır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233771BIST