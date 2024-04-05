***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2024, 08.01.2024, 08.12.2023, 02.11.2023, 05.10.2023, 07.09.2023, 08.08.2023, 05.07.2023, 06.06.2023, 08.05.2023, 05.04.2023, 06.03.2023, 07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.03.2024-31.03.2024 tarihleri arasında 179 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV Hariç 149.421.317,69 TL'dir.31.03.2024 tarihi itibariyle filomuzdaki araç adedi toplamı 3260'tır.Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268292BIST