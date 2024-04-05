***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 12:29
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2024, 08.01.2024, 08.12.2023, 02.11.2023, 05.10.2023, 07.09.2023, 08.08.2023, 05.07.2023, 06.06.2023, 08.05.2023, 05.04.2023, 06.03.2023, 07.02.2023, 05.01.2023, 05.12.2022, 03.11.2022, 05.10.2022, 02.09.2022, 04.08.2022, 04.07.2022, 02.06.2022, 06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.03.2024-31.03.2024 tarihleri arasında 179 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV Hariç 149.421.317,69 TL'dir.
31.03.2024 tarihi itibariyle filomuzdaki araç adedi toplamı 3260'tır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268292
BIST