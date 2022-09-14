***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.08.2022 90.000 0,136 24,912 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.08.2022 410.000 0,621 24,18 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.08.2022 80.000 0,121 24,09 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.08.2022 20.000 0,03 23,58 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.08.2022 30.000 0,045 23,613 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.09.2022 130.000 0,197 23,571 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.09.2022 150.000 0,227 23,73 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.09.2022 190.000 0,288 24,119 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.09.2022 20.000 0,03 25 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.09.2022 50.000 0,076 25,9 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.09.2022 150.000 0,227 26,505 -B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.09.2022 200.000 0,303 27,155B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.09.2022 200.000 0,303 27,156B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.09.2022 50.000 0,076 27,4B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.09.2022 80.000 0,121 27,333Ek Açıklamalar23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.09.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.14.09.2022 tarihinde 27,18 TL – 27,43 TL fiyat aralığından (ortalama 27,333 TL) 80.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 1.850.000 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,8030 dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063178BIST