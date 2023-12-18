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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.12.2023 20:25
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 13.12.2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 9.750.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 450.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.12.2023 120.568 0,073 49,096

Ek Açıklamalar
13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 18.12.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
18.12.2023 tarihinde 48,00 TL – 50,05 TL fiyat aralığında (ortalama 49,096 TL ) ile 120.568 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 6.870.568 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,1640'tır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226757


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