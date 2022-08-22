***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonunkullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057537BIST