***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.03.2024 15:59
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki
Açıklamalar
Şirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında kurumsal ölçekli 4 farklı müşterimiz ile toplam 138 adet araç için 36 ay vadeli kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerin ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 136.548.000 TL'dir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259188
BIST