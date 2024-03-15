***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu etkiAçıklamalarŞirketimizin uzun dönem araç kiralama hizmetleri kapsamında kurumsal ölçekli 4 farklı müşterimiz ile toplam 138 adet araç için 36 ay vadeli kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmelerin ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 136.548.000 TL'dir.Pay sahipleri ve kamunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259188BIST