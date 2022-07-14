***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.07.2022 15:16
ma Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir A Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045355
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,08
|Açılış
|: 958,10
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4703
|17,4903
|% 0,38
|
|Euro
|17,5420
|17,5562
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,5680
|20,6711
|% -0,30
|
|Frank
|17,6828
|17,7893
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6419
|4,6651
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-23,10
|
|Altın Gr.
|957
|958
|-13,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.536
|6.677
|-56,00
|
|Yarım
|3.185
|3.252
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|-0,44
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-2,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERHL
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 775 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KCHOL, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 13 kaybederek (% -1.09 ) 2, 096
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, MARTI, KLRHO, DOAS
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17:57
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