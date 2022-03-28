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***LIDER* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

28.03.2022 17:06
***LIDER* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracıl


***LIDER******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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LIDER Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013449


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 213,00 2.022.181 % 9,96  
ULUSE 85,15 842.474 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.860.150 % 9,90  
SERVE 18,21 710.481 % 9,90  
MERKO 3,80 16.201.294 % 9,83  
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17:18 Alış Satış %  
Dolar 14,8327 14,8412 % 0,07  
Euro 16,2819 16,2931 % -0,01  
Sterlin 19,3498 19,4468 % -0,73  
Frank 15,7915 15,8866 % -0,52  
Riyal 3,9429 3,9626 % 0,03  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -22,26  
Altın Gr. 925 925 -9,01  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,49  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,23  
B. Petrol 110 110 -7,22  
Seans Raporu 17:18
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