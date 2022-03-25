***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.03.2022 18:25
***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [LIDER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013193
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0418
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05933,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 933,12
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.227.593
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.465.813
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|SNKRN
|31,18
|1.062.672
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|4.966.356
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|1.362.725
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,93
|24.233.082
|% -4,70
|
|KONKA
|13,21
|140.189.314
|% -4,07
|
|MARKA
|3,32
|997.338
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,28
|1.831.671.619
|% -0,59
|
|THYAO
|28,16
|1.593.443.380
|% 0,14
|
|SASA
|60,10
|1.422.720.091
|% 2,65
|
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|GARAN
|12,08
|1.277.183.516
|% 0,25
|
|KARSN
|4,95
|1.414.966.069
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|302.128.813
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,91
|515.608.404
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,24
|406.164.453
|% 0,31
|
|KRDMD
|15,28
|1.831.671.619
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8552
|% 0,21
|
|Euro
|16,3545
|16,3695
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5463
|19,6443
|% 0,34
|
|Frank
|15,9198
|16,0157
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,58
|
|Altın Gr.
|934
|934
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem