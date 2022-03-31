***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 11:57
***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [LIDER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş paylarının Halka Arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerden alım yapan yoktur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014353
BIST
11:442.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,46
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:4414,6523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:4416,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0180
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:44906,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,25
|Açılış
|: 906,75
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ULUSE
|113,30
|5.043.525
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,80
|74.015.059
|% 9,20
|
|YKSLN
|7,06
|36.875.417
|% 7,46
|
|ISFIN
|3,68
|260.427.073
|% 7,29
|
|INTEM
|70,35
|12.779.325
|% 6,59
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,52
|66.825.228
|% -5,72
|
|GLBMD
|5,71
|4.458.708
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|EUHOL
|3,09
|1.763.192
|% -3,13
|
|THYAO
|32,40
|2.100.510.093
|% 0,68
|
|GARAN
|12,20
|1.037.438.778
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,24
|976.649.897
|% 1,94
|
|SISE
|15,34
|541.460.615
|% 1,39
|
|KARSN
|5,55
|533.840.162
|% 4,52
|
|KARSN
|5,55
|533.840.162
|% 4,52
|
|GARAN
|12,20
|1.037.438.778
|% 0,08
|
|ODAS
|1,70
|139.215.198
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,08
|335.069.455
|% -0,97
|
|ISFIN
|3,68
|260.427.073
|% 7,29
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6438
|14,6510
|% -0,01
|
|Euro
|16,3113
|16,3306
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1627
|19,2588
|% -0,20
|
|Frank
|15,7565
|15,8514
|% -0,37
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -0,10
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-7,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,14
|