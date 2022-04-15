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***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2022 19:14
***LIDER* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***LIDER******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında şahsi paylarını halka arz eden Şirket ortağı Metin BAROKAS'ın 24.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na hitaben vermiş olduğu Geri Alım Taahhüdü ve Şirket'in halka arz sürecinde onaylanan izahnamesinde de belirtilmiş olduğu üzere  
"Günlük Alım Emri Taahhüdü izahnamede belirtilen ortak satışının gerçekleşmesi koşuluyla geçerli olup, bu kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak paylarının satışından elde edilecek net kaynak kadar olacaktır. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 10 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir. 10 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa'da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise Halka Arz Eden Metin BAROKAS'ın 100.000 adet günlük emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılır. 10 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, 100.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için Halka Arz Eden'in emir girme yükümlülüğü yerine getirilir. Günlük Alım Emri Uygulaması boyunca satın alınan Şirket payları, Borsa İstanbul'da GünlükAlım Emri Taahhüdü Süresi içinde (10 iş günü) satışa konu olamayacaktır. Söz konusu günlük alım emri taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilen halka arz fiyatı olup, halka arz fiyatının üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatının, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatının üstünde kalması durumunda halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir. Yukarıda bahsi geçen işlemler kapsamında LDR Turizm A.Ş. (Lider Filo, Şirket) paylarının halka arzının gerçekleştiği günden itibaren 10 iş günü boyunca günlük alım taahhüdünde bulunduğumu bilgilerinize arz ederim."
Bu çerçevede 15.04.2022 tarihinde Şirket ortağı Metin BAROKAS hesabından, pay başına 17,54 TL fiyat ile 100.000 adet pay geri alımı gerçekleşmiştir. 
10 iş günü boyunca verilen, Günlük Alım Emir Taahhüdü 15.04.2022 (bugün) tarihi itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır.
04.04.2022 - 15.04.2022 tarihleri arasındaki iş günlerini kapsayan söz konusu işlemlere ait detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021304


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