***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.02.2020 15:54
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Lider Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFLDFK62021
Nominal Değer (TL)
20.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/02/2020
Vadesi (Gün)
126
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817617
BIST
16:25121.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -429,94
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:255,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:256,5696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:25301,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 301,50
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.474.299
|% 19,97
|
|ARENA
|13,06
|39.183.404
|% 18,62
|
|LINK
|34,00
|30.349.086
|% 15,18
|
|AYCES
|11,59
|6.017.330
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.822.411
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|GYHOL
|28,90
|16.400.002
|% -4,81
|
|THYAO
|14,60
|761.527.157
|% -0,95
|
|GUSGR
|2,82
|506.552.792
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|384.232.277
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|296.194.882
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,14
|287.290.903
|% -0,32
|
|IHLGM
|1,23
|278.236.129
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|506.552.792
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|384.232.277
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|249.553.130
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,14
|287.290.903
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7299
|7,7687
|% 0,17
|
|Frank
|6,1101
|6,1469
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -736, 71 kaybederek (% -0.50 ) 145, 922
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16:41XU100
Endeks 121, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 7, 945.00 milyon TL de
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16:40BOSSA
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 893, 909 adet işlem
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16:38SNGYO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 459 adet işlem
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16:36XU100
Endeks 121, 760 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 7, 836.00 milyon TL de