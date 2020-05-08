***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 15:12
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Lider Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFLDFK82029
Nominal Değer (TL)
19.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843640
BIST
15:0898.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 122,66
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:087,1224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0296
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4600
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:087,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7600
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:083,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,06
|Açılış
|: 3,58
|
|Önceki Kapanış
|: 3,52
|
3,58
En Düşük
3,47
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.425.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|47.784.378
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|IPEKE
|13,51
|197.628.104
|% -5,85
|
|KRDMD
|2,55
|904.678.520
|% -1,92
|
|GARAN
|8,00
|533.268.457
|% -0,25
|
|HALKB
|5,41
|473.151.611
|% 4,24
|
|AFYON
|2,89
|431.651.744
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,61
|411.455.766
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,55
|904.678.520
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,11
|354.771.660
|% -0,94
|
|AFYON
|2,89
|431.651.744
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,61
|411.455.766
|% 2,44
|
|HALKB
|5,41
|473.151.611
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7823
|8,8264
|% 0,11
|
|Frank
|7,2962
|7,3401
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8888
|1,8983
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
|