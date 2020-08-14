***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.08.2020 17:46
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Lider Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFLDFKE2024
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/08/2020
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
09/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869087
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3882
En Düşük
7,3269
18:058,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7462
En Düşük
8,6435
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|KRGYO
|4,97
|47.364.624
|% 9,96
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|TCELL
|14,78
|523.763.758
|% -4,27
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|ALBRK
|1,57
|214.069.074
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,07
|243.500.415
|% -1,90
|
|ODAS
|2,38
|231.766.348
|% -2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3838
|7,3882
|% 0,64
|
|Euro
|8,7355
|8,7450
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% 0,87
|
|Frank
|8,0860
|8,1347
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,53
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,13
|