***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 15:25
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820827
BIST
17:14116.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.268,82
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:146,1221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:146,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:14322,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,14
|Açılış
|: 322,86
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,56
|94.580.357
|% 18,84
|
|DGGYO
|6,54
|40.252.199
|% 14,94
|
|ESCOM
|3,12
|8.905.102
|% 14,71
|
|SAYAS
|3,67
|6.022.942
|% 13,98
|
|ARDYZ
|14,90
|18.428.835
|% 12,96
|
|MIPAZ
|3,06
|161.046.537
|% -14,04
|
|HATEK
|8,45
|13.782.798
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.788.125
|% -4,94
|
|THYAO
|14,46
|1.663.040.043
|% 0,63
|
|ASELS
|29,12
|1.156.497.348
|% 2,68
|
|KOZAA
|12,50
|689.503.567
|% 11,21
|
|IPEKE
|9,78
|671.991.949
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,80
|507.475.705
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,55
|357.040.990
|% 1,31
|
|ODAS
|2,10
|407.723.519
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,80
|507.475.705
|% 3,32
|
|ALBRK
|1,53
|228.477.185
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|174.836.748
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8897
|7,9293
|% 0,69
|
|Frank
|6,2079
|6,2453
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|20,06
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|47,17
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,82
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,41
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,36
|58,36
|-0,95
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:27VKING
Yüzde 9.64 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 525 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, KRDMD
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1283, 71 artarak (% 1.17 ) 110, 870
-
17:26
IZTAR, SAYAS, DARDL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
TKFEN, GSRAY, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında