***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 10:33
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821628
BIST
11:37114.242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -122,36
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:376,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,1490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:376,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7078
En Düşük
6,6789
11:37325,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,94
|Açılış
|: 325,97
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
326,12
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,68
|24.196.576
|% 15,42
|
|OYAYO
|2,94
|13.059.946
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|ALGYO
|19,85
|173.284.575
|% 12,40
|
|TLMAN
|12,74
|15.879.239
|% 10,69
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|TSPOR
|6,02
|22.390.432
|% -6,08
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|BJKAS
|2,76
|8.615.314
|% -5,48
|
|ODAS
|2,22
|176.514.247
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,33
|83.293.104
|% 1,53
|
|PGSUS
|62,95
|59.261.541
|% -3,52
|
|ADESE
|1,55
|24.185.472
|% 0,65
|
|TKNSA
|7,17
|22.199.666
|% -2,05
|
|ODAS
|2,22
|176.514.247
|% 1,83
|
|IHLGM
|1,33
|83.293.104
|% 1,53
|
|HLGYO
|1,55
|9.160.624
|% 1,31
|
|DERAS
|3,77
|8.940.571
|% -2,33
|
|BNTAS
|3,07
|5.312.344
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9589
|7,9988
|% -0,03
|
|Frank
|6,2827
|6,3205
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6339
|1,6421
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|19,34
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,91
|53,91
|-0,35
|