***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 11:03
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823223
BIST
14:23107.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.621,10
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
107.430
14:236,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,2510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
14:236,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9443
En Düşük
6,8533
14:23323,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 7,30
|Açılış
|: 323,66
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,93
|351.423.551
|% 15,57
|
|OYAYO
|4,46
|19.333.819
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|6.456.545
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,71
|20.233.180
|% 14,00
|
|TUCLK
|5,20
|25.947.951
|% 13,04
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|6.097.164
|% -2,58
|
|FENER
|11,54
|37.344.019
|% -2,53
|
|SNGYO
|1,20
|166.096
|% -2,44
|
|THYAO
|11,94
|685.395.067
|% 1,62
|
|ASELS
|28,28
|380.246.949
|% 2,84
|
|KARSN
|1,93
|351.423.551
|% 15,57
|
|GARAN
|9,66
|293.152.340
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,39
|223.490.123
|% 4,37
|
|KARSN
|1,93
|351.423.551
|% 15,57
|
|YKBNK
|2,39
|223.490.123
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,43
|114.788.556
|% 2,88
|
|ODAS
|2,05
|155.334.301
|% 4,59
|
|ADESE
|1,49
|113.145.733
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9546
|7,9945
|% -0,14
|
|Frank
|6,4871
|6,5262
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|31,14
|
|Altın Gr.
|324
|324
|7,30
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|28,56
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|13,81
|
|Çeyrek
|518
|529
|6,91
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|50,27
|50,27
|0,60
|