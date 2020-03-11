***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:31
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826972
BIST
15:1299.835
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.227,96
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.350
15:126,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
15:127,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0586
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0089
En Düşük
6,9390
15:12331,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,47
|Açılış
|: 331,08
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,37
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|40.378.060
|% 19,79
|
|ECILC
|3,96
|199.375.034
|% 18,92
|
|DEVA
|9,71
|134.323.610
|% 17,13
|
|SELEC
|7,13
|88.612.575
|% 15,93
|
|ECZYT
|10,56
|87.755.108
|% 14,91
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|259.258.861
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|665.691
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|10.682.556
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.594.983
|% -14,74
|
|ASELS
|25,36
|796.176.521
|% -2,08
|
|THYAO
|9,59
|566.608.037
|% -3,81
|
|GARAN
|9,43
|354.254.774
|% 0,86
|
|TSPOR
|3,99
|259.258.861
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,28
|215.636.689
|% -11,28
|
|IHLGM
|1,09
|142.063.591
|% -8,40
|
|CEMAS
|0,88
|113.405.195
|% -12,00
|
|ODAS
|1,56
|182.624.731
|% -9,30
|
|ADESE
|1,26
|128.160.565
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,28
|215.636.689
|% -11,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9619
|8,0018
|% 0,44
|
|Frank
|6,5857
|6,6253
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|18,16
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.183
|2.237
|27,87
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,49
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|-1,03
|