***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:55
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834517
BIST
13:5789.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -30,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:576,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:577,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
13:57348,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 4,83
|Açılış
|: 348,25
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|3.955.520
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|3.934.567
|% 9,94
|
|AFYON
|5,44
|13.587.074
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.124.051
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.414.749
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|TDGYO
|2,32
|1.390.621
|% -7,57
|
|PETKM
|3,37
|393.214.450
|% -2,60
|
|TUPRS
|86,05
|377.352.548
|% 4,11
|
|ASELS
|23,38
|310.942.981
|% 1,04
|
|GARAN
|7,51
|302.427.746
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,04
|224.201.263
|% -7,27
|
|PETKM
|3,37
|393.214.450
|% -2,60
|
|GSRAY
|2,04
|224.201.263
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|74.522.668
|% 2,00
|
|TSPOR
|2,89
|194.228.568
|% -6,47
|
|YKBNK
|1,82
|110.942.033
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2254
|8,2667
|% 0,61
|
|Frank
|6,8554
|6,8967
|% 1,33
|
|Riyal
|1,7802
|1,7891
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-3,22
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,59
|32,59
|2,65
|