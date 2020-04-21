***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2020 15:09
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839562
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0589
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
18:05378,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|8,80
|64.100
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.126.122
|% 9,99
|
|DOKTA
|29,10
|38.956.445
|% 9,98
|
|BIZIM
|13,45
|81.452.222
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|QNBFL
|113,80
|30.775.153
|% -7,85
|
|MERIT
|15,38
|20.582
|% -6,79
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|UZERB
|2,49
|41.435
|% -4,60
|
|ODAS
|1,63
|486.138.496
|% 1,24
|
|KOZAL
|69,65
|168.761.286
|% -1,21
|
|FENER
|10,41
|153.671.259
|% 9,93
|
|RYSAS
|7,18
|127.142.399
|% 0,14
|
|ARDYZ
|23,46
|124.380.748
|% 9,93
|
|ODAS
|1,63
|486.138.496
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,07
|95.245.227
|% -1,83
|
|ADESE
|1,29
|88.027.654
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,02
|56.052.621
|% -0,97
|
|AVOD
|2,03
|97.329.527
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5478
|8,5907
|% -0,62
|
|Frank
|7,1801
|7,2233
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,98
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|0,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-10,70
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|0,40
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,10
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|B. Petrol
|20,32
|20,32
|-5,25
|
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