***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 10:15
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859637
BIST
11:33118.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 59,53
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:336,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8672
En Düşük
6,8552
11:337,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7979
En Düşük
7,7736
11:33397,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,33
|Açılış
|: 397,21
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.959.714
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.517.932
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.472.335
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.801.687
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.725.494
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,33
|764.952.117
|% 2,64
|
|ODAS
|2,92
|371.860.986
|% -1,02
|
|GARAN
|7,96
|344.512.456
|% -0,13
|
|THYAO
|12,06
|335.019.345
|% 0,75
|
|EREGL
|8,94
|282.719.465
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,33
|764.952.117
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,69
|277.562.964
|% 2,42
|
|ODAS
|2,92
|371.860.986
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,92
|282.127.680
|% 4,66
|
|ALBRK
|1,84
|165.715.890
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5625
|8,6055
|% -0,26
|
|Frank
|7,2707
|7,3145
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-2,89
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|-1,60
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,60
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,80
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,00
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|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,60
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