***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 13:40
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860221
BIST
15:24118.783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -24,15
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:246,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:247,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:24398,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,23
|Açılış
|: 398,56
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.410
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.644.662
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.961.344
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.534.195
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,20
|8.475.061
|% -4,76
|
|AYEN
|6,08
|13.343.149
|% -4,10
|
|SAFKR
|4,27
|1.975.598
|% -3,83
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,52
|210.103.340
|% -3,42
|
|SASA
|14,17
|1.259.544.706
|% 8,00
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|ASELS
|32,62
|431.965.412
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|TSKB
|1,26
|127.136.264
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,81
|169.121.142
|% -0,55
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5806
|8,6237
|% -0,04
|
|Frank
|7,2631
|7,3069
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8236
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,25
|
|Altın Gr.
|398
|399
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,50
|
|Tam
|2.667
|2.678
|10,80
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|