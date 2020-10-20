***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:17
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882504
BIST
13:031.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:037,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:039,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0518
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3273
En Düşük
9,2625
13:03484,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,72
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:03
|TSKB
|1,54
|96.180.341
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|75.875.698
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.809.776
|% 10,00
|
|KARTN
|930,40
|775.023
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.374.471
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.647.851
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|769.201.957
|% -0,40
|
|SISE
|6,87
|534.521.555
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,11
|516.656.806
|% 5,50
|
|ASELS
|18,29
|509.467.968
|% 1,05
|
|ISFIN
|4,18
|465.396.570
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,11
|516.656.806
|% 5,50
|
|ALBRK
|1,79
|389.374.743
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,53
|444.663.432
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,33
|265.911.313
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,18
|465.396.570
|% 3,21
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8914
|7,8949
|% 0,21
|
|Euro
|9,3228
|9,3273
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,35
|
|Frank
|8,6596
|8,7118
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0984
|2,1090
|% 0,25
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,15
|