***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:11
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927234
BIST
10:591.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,61
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.364
10:598,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
10:599,7076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
10:59453,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 453,04
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:57
|QUAGR
|21,90
|521.067
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|4.122.797
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.023.946
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.189.146
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|7.992.457
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|314.038
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|KRTEK
|16,79
|12.330.022
|% -9,44
|
|FENER
|33,62
|248.139.765
|% 7,41
|
|BJKAS
|13,51
|242.731.798
|% 9,93
|
|EREGL
|16,63
|207.378.827
|% 1,40
|
|KOZAL
|112,70
|206.692.583
|% 0,71
|
|NTGAZ
|13,90
|160.208.946
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,79
|140.970.919
|% -1,65
|
|TSKB
|1,31
|55.330.784
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,05
|76.302.951
|% -0,97
|
|DOHOL
|3,10
|79.163.319
|% 0,00
|
|ODAS
|3,49
|87.662.742
|% -1,69
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1531
|% 0,04
|
|Euro
|9,7009
|9,7095
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1899
|11,2460
|% 0,21
|
|Frank
|8,7888
|8,8417
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,08
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,07
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,31
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:09XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 3, 801.00 milyon TL de
-
11:09TURGG
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 146.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 298 adet işlem
-
11:08ENKAI
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357, 163 adet işlem
-
11:07NTGAZ
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 032, 044 adet işlem
-
11:06KERVT
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 583, 142 adet işlem