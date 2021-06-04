***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 16:08
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940179
BIST
16:471.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:478,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0454
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:4710,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0166
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:47526,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,57
|Açılış
|: 526,01
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DOBUR
|13,90
|2.770.947
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.865.492
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.391.881
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,94
|11.993.677
|% 8,50
|
|PKENT
|2.691,00
|3.231.336
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6551
|8,6571
|% -0,52
|
|Euro
|10,5479
|10,5534
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,2634
|12,3249
|% 0,20
|
|Frank
|9,6032
|9,6611
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3037
|2,3152
|% -0,43
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,53
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|3,77
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|1,83
|
|Çeyrek
|839
|858
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,81
|
Seans Raporu
16:47
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