***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 16:40
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957983
BIST
17:151.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:158,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:1510,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:15486,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 486,98
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:15
|VKING
|7,60
|4.401.497
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.648.569
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.088.348
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.158.649
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.086.490
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.005.174
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|15,90
|11.687.269
|% -5,64
|
|KUYAS
|2,38
|6.302.358
|% -5,56
|
|GARAN
|9,25
|1.024.067.073
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,37
|919.962.022
|% 3,08
|
|SISE
|8,63
|737.145.256
|% 2,49
|
|TUPRS
|100,20
|613.150.949
|% 1,93
|
|THYAO
|12,39
|474.066.691
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,50
|344.159.940
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,37
|919.962.022
|% 3,08
|
|GARAN
|9,25
|1.024.067.073
|% -0,43
|
|SISE
|8,63
|737.145.256
|% 2,49
|
|TSKB
|1,32
|92.711.863
|% 1,54
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5393
|8,5458
|% 0,06
|
|Euro
|10,0692
|10,0743
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7982
|11,8574
|% 0,33
|
|Frank
|9,2771
|9,3330
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2720
|2,2834
|% 0,06
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|18,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|15,25
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,06
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29CEOEM
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 701, 348 adet işlem
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17:28ARENA
Yüzde 7.35 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 626, 913 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 45 artarak (% 0.03 ) 1, 560
-
17:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
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17:27MEDTR
Yüzde 7.63 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 559, 226 adet işlem