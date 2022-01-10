***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 10:58
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991308
BIST
10:472.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,57
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.062
En Düşük
2.047
10:4713,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0392
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
10:4715,6957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0296
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
10:47795,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,34
|Açılış
|: 795,97
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler10:45
|GEDZA
|20,04
|23.853.360
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|QNBFL
|90,00
|38.610
|% 8,04
|
|YUNSA
|14,49
|12.227.909
|% 7,89
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|MARKA
|3,79
|1.098.757
|% -3,32
|
|PRKAB
|60,15
|33.337.529
|% -2,98
|
|ELITE
|19,27
|45.240.357
|% -2,87
|
|GARAN
|11,86
|781.745.347
|% 0,94
|
|THYAO
|26,02
|776.032.413
|% 4,33
|
|KRDMD
|11,93
|685.242.779
|% 2,84
|
|ASELS
|24,42
|443.681.393
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,80
|419.842.154
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,80
|419.842.154
|% 2,43
|
|GARAN
|11,86
|781.745.347
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,93
|685.242.779
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,39
|131.988.960
|% 2,14
|
|TSKB
|1,58
|68.814.725
|% 0,64
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8116
|13,8354
|% 0,21
|
|Euro
|15,6556
|15,6789
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,6485
|18,7420
|% -0,35
|
|Frank
|14,8904
|14,9801
|% -0,57
|
|Riyal
|3,6551
|3,6734
|% -0,32
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,93
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|0,25
|
Seans Raporu
10:45
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10:59SEKUR
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10:58XU030
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10:58
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10:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
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10:58XU100
Endeks 2, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 6, 790.00 milyon TL de