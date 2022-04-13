***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 12:55
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019992
BIST
12:482.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 27,72
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
12:4814,5914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0072
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
12:4815,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0428
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
12:48927,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,79
|Açılış
|: 927,90
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,22
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,62
|1.142.067.278
|% 9,72
|
|OYLUM
|2,55
|8.735.079
|% 9,44
|
|IPEKE
|21,20
|277.558.826
|% 9,28
|
|KOZAL
|173,30
|1.248.490.920
|% 9,20
|
|ASUZU
|81,00
|21.656.430
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|4.835.635
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|GZNMI
|33,66
|11.871.184
|% -6,50
|
|PINSU
|3,86
|39.885.144
|% -5,85
|
|SISE
|17,78
|1.554.840.899
|% 2,95
|
|THYAO
|37,38
|1.511.248.914
|% 0,38
|
|GARAN
|13,81
|1.486.853.645
|% 0,58
|
|ASELS
|28,32
|1.382.857.500
|% 1,87
|
|YKBNK
|5,07
|1.379.928.817
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,07
|1.379.928.817
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|620.180.473
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,16
|364.651.884
|% 6,93
|
|ODAS
|2,37
|353.275.854
|% 4,41
|
|GARAN
|13,81
|1.486.853.645
|% 0,58
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5840
|14,5909
|% -0,05
|
|Euro
|15,8296
|15,8523
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,9030
|18,9978
|% 0,00
|
|Frank
|15,5636
|15,6574
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8764
|3,8959
|% -0,01
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,83
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.233
|4,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|12,46
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|6,03
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|3,01
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|