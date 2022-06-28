***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:24
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039751
BIST
17:242.498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -31,75
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.496
17:2416,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0884
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2417,4667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0597
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:24974,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,82
|Açılış
|: 974,67
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DOKTA
|34,98
|8.630.203
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|91.444.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.047.827
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.695.184
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|99.327.249
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,36
|143.874.416
|% -6,28
|
|KRTEK
|19,84
|17.842.710
|% -5,25
|
|THYAO
|49,04
|4.916.330.334
|% -1,05
|
|SISE
|21,80
|1.429.235.079
|% 0,65
|
|EREGL
|27,70
|1.248.350.150
|% -0,50
|
|SAHOL
|20,22
|1.174.733.590
|% -0,10
|
|KRDMD
|11,90
|990.241.125
|% -3,34
|
|YKBNK
|4,52
|915.149.139
|% -2,80
|
|ODAS
|3,11
|568.509.460
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,64
|464.099.513
|% 2,33
|
|TSKB
|2,09
|350.227.417
|% -1,42
|
|AKBNK
|8,41
|905.901.865
|% -1,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5742
|16,5980
|% 0,44
|
|Euro
|17,4215
|17,4561
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,2340
|20,3355
|% 0,08
|
|Frank
|17,3014
|17,4056
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4138
|4,4359
|% 0,51
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,30
|
Seans Raporu
17:22
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