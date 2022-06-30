***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 10:16
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040227
BIST
12:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,54
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0516,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0460
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0517,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0447
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:05973,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 973,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:05
|YGGYO
|22,90
|1.624.919
|% 9,99
|
|RTALB
|7,31
|70.740.263
|% 7,66
|
|BMSCH
|10,62
|69.048.321
|% 7,27
|
|PEGYO
|1,85
|19.847.171
|% 6,94
|
|ISGYO
|13,76
|116.142.521
|% 5,85
|
|LIDFA
|11,34
|19.134.906
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.291.765
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,30
|15.651.274
|% -6,47
|
|THYAO
|45,90
|1.662.986.656
|% -0,61
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|EREGL
|26,56
|509.089.371
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,01
|471.688.652
|% -1,34
|
|SAHOL
|19,02
|396.061.497
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,64
|346.169.155
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|360.838.173
|% 0,23
|
|ODAS
|2,86
|215.417.441
|% -1,38
|
|TSKB
|1,93
|135.727.780
|% -4,46
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6697
|16,6842
|% 0,28
|
|Euro
|17,4027
|17,4324
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,1776
|20,2788
|% 0,30
|
|Frank
|17,3769
|17,4816
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4311
|4,4533
|% 0,18
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,35
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.586
|-55,00
|
|Yarım
|3.180
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,02
|