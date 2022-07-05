***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:04
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041411
BIST
10:112.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,79
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:1116,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0761
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9023
En Düşük
16,7799
10:1117,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:11981,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 981,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,03
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:09
|AKFGY
|2,28
|15.258.445
|% 4,11
|
|BERA
|15,99
|68.049.996
|% 3,97
|
|RTALB
|6,63
|4.686.743
|% 3,76
|
|BMSCH
|11,33
|6.775.470
|% 3,28
|
|TDGYO
|7,90
|208.519
|% 2,86
|
|ULUSE
|207,00
|5.118.855
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|BRKSN
|8,27
|51.637
|% -4,61
|
|OYAYO
|9,09
|717.695
|% -4,42
|
|THYAO
|47,82
|281.064.828
|% 0,29
|
|EREGL
|26,34
|114.952.359
|% 1,46
|
|SISE
|21,28
|106.066.704
|% 0,38
|
|KOZAL
|195,20
|100.285.566
|% -0,66
|
|KRDMD
|10,91
|87.885.084
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,82
|33.194.347
|% -0,35
|
|TSKB
|1,98
|21.613.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,28
|44.678.474
|% 0,00
|
|ODAS
|2,70
|27.190.550
|% -1,10
|
|KRDMD
|10,91
|87.885.084
|% 2,25
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8895
|16,8920
|% 0,39
|
|Euro
|17,5683
|17,5832
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,3543
|20,4564
|% 0,34
|
|Frank
|17,5070
|17,6125
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4838
|4,5063
|% 0,39
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,67
|
|Altın Gr.
|981
|981
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.552
|6.644
|18,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,06
|