***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:36
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041427
BIST
10:412.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,37
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:4116,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1306
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:4117,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0606
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:41984,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,75
|Açılış
|: 984,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
984,71
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:38
|OYAYO
|10,15
|3.708.394
|% 6,73
|
|RTALB
|6,75
|20.400.621
|% 5,63
|
|GEDZA
|22,92
|14.236.728
|% 4,85
|
|TETMT
|236,60
|3.192.382
|% 4,83
|
|ORCAY
|17,30
|12.680.977
|% 4,53
|
|ULUSE
|207,00
|9.351.989
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,49
|4.049.116
|% -5,18
|
|MZHLD
|82,65
|2.047.569
|% -5,00
|
|THYAO
|47,60
|671.586.388
|% -0,17
|
|EREGL
|26,44
|321.909.478
|% 1,85
|
|KOZAL
|195,60
|263.258.158
|% -0,46
|
|KOZAA
|28,84
|207.184.131
|% 1,91
|
|SISE
|21,30
|206.877.104
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,83
|152.443.461
|% 0,00
|
|ODAS
|2,74
|93.509.791
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,29
|94.251.674
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|39.292.184
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,89
|182.002.222
|% 2,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9583
|16,9666
|% 0,83
|
|Euro
|17,5944
|17,6093
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,3657
|20,4678
|% 0,40
|
|Frank
|17,5034
|17,6088
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4931
|4,5157
|% 0,60
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,02
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.640
|14,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
10:38
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10:53MAKIM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 865 adet işlem
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10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, HEKTS, KOZAL
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, KCHOL