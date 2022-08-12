***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2022 17:51
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055113
BIST
17:442.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -10,85
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:4417,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:4418,4031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1295
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:441.034,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.034,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TKNSA
|9,57
|301.494.633
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.009.534
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|56.229.571
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|PAMEL
|168,60
|21.079.383
|% -9,94
|
|AKENR
|1,98
|120.791.602
|% -9,59
|
|KZBGY
|28,40
|76.520.810
|% -9,55
|
|TEKTU
|1,73
|63.831.361
|% -6,99
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|THYAO
|62,10
|5.848.258.310
|% 1,14
|
|AKBNK
|9,98
|2.388.735.525
|% -0,89
|
|YKBNK
|5,43
|2.295.717.470
|% -3,38
|
|SISE
|24,08
|1.851.976.218
|% -0,66
|
|SAHOL
|23,64
|1.819.323.864
|% -2,07
|
|YKBNK
|5,43
|2.295.717.470
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,54
|1.259.351.807
|% -3,01
|
|ODAS
|4,05
|1.248.194.916
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,98
|2.388.735.525
|% -0,89
|
|DOHOL
|4,46
|981.494.460
|% -0,22
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9373
|17,9501
|% 0,07
|
|Euro
|18,3883
|18,3977
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,6756
|21,7843
|% -0,73
|
|Frank
|18,9377
|19,0517
|% -0,30
|
|Riyal
|4,7649
|4,7887
|% 0,02
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|0,89
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.933
|6.997
|5,00
|
|Yarım
|3.378
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,12
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-2,14
|
Seans Raporu
17:44
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17:59CELHA
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