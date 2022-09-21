***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 10:07
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064363
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
0
En Düşük
0
18:0518,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
18:0518,1644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0899
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
18:05983,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,99
|Açılış
|: 983,10
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|26,82
|126.429.566
|% 290,91
|
|KZBGY
|35,68
|75.501.293
|% 0,00
|
|MAGEN
|15,25
|55.148.564
|% 0,00
|
|ULUFA
|6,54
|52.079.457
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,76
|90.124.732
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,95
|20.525.102
|% 0,00
|
|ADEL
|32,30
|5.161.312
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|103.951.549
|% 0,00
|
|AFYON
|4,88
|64.782.816
|% 0,00
|
|AGYO
|5,26
|27.721.166
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 0,00
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3077
|18,3216
|% 0,02
|
|Euro
|18,1536
|18,1584
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,6958
|20,7996
|% -0,38
|
|Frank
|18,9067
|19,0206
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8562
|4,8806
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|5,69
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,16
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|1,85
|