***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 11:20
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075207
BIST
14:193.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 62,09
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:1918,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:1918,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:19982,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 982,60
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:17
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|260.265.570
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.352.038
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.137.019
|% 9,96
|
|AGYO
|5,50
|56.191.287
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|110.924.603
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|DOBUR
|52,40
|12.420.018
|% -6,60
|
|TUREX
|16,88
|31.086.503
|% -6,59
|
|THYAO
|98,75
|3.350.642.867
|% 1,86
|
|SASA
|118,30
|1.889.271.489
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,50
|1.703.209.788
|% -1,23
|
|YKBNK
|8,94
|1.383.578.189
|% 0,68
|
|TUPRS
|374,00
|1.318.097.678
|% 2,30
|
|EKGYO
|4,41
|914.853.383
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,94
|1.383.578.189
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,12
|1.113.243.399
|% 0,77
|
|TSKB
|2,98
|353.084.507
|% -1,32
|
|AKBNK
|14,50
|1.703.209.788
|% -1,23
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,4949
|18,5022
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,4405
|21,5480
|% -0,35
|
|Frank
|18,5339
|18,6456
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% 0,20
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,80
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.609
|6.664
|-72,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|