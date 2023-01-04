***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:11
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092982
BIST
11:345.581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -45,55
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:3418,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:3419,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1623
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:341.123,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,95
|Açılış
|: 1.123,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:32
|EYGYO
|22,90
|8.861.109
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|29.981.129
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|136.307.413
|% 9,93
|
|BFREN
|5.160,00
|178.892.993
|% 8,51
|
|SAMAT
|20,64
|20.925.064
|% 7,95
|
|MRGYO
|6,05
|6.804.996
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.352.772
|% -9,93
|
|TUREX
|28,32
|23.069.833
|% -7,57
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|ULUSE
|233,50
|28.285.898
|% -6,60
|
|EREGL
|42,68
|4.106.409.518
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,56
|3.998.046.318
|% 1,49
|
|ASELS
|66,40
|2.705.481.781
|% -3,91
|
|ENKAI
|35,34
|2.485.944.935
|% 0,86
|
|THYAO
|145,40
|2.436.806.665
|% -1,36
|
|EKGYO
|9,56
|3.998.046.318
|% 1,49
|
|KRDMD
|19,06
|2.298.847.368
|% 1,33
|
|EREGL
|42,68
|4.106.409.518
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,92
|1.160.541.487
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,86
|1.056.764.711
|% 1,11
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7419
|18,7464
|% 0,13
|
|Euro
|19,9010
|19,9195
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,5710
|22,6842
|% 1,03
|
|Frank
|20,1674
|20,2889
|% 1,26
|
|Riyal
|4,9702
|4,9951
|% 0,16
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|23,91
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,72
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.558
|7.624
|49,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.863
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|0,21
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-1,83
|