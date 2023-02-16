***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:11
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113933
BIST
16:075.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 144,51
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0718,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0720,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0415
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:071.114,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.114,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:07
|OYAKC
|30,14
|215.218.549
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.804.210
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.755.744
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|30.077.034
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.779.473
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|186.135.187
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|29.525.760
|% -9,95
|
|THYAO
|143,30
|7.489.588.175
|% 2,43
|
|EREGL
|44,06
|6.259.909.988
|% 6,63
|
|TUPRS
|631,10
|5.145.907.744
|% 9,78
|
|SISE
|45,52
|3.336.943.404
|% 6,60
|
|ASELS
|58,85
|3.261.393.807
|% 1,12
|
|AKBNK
|16,41
|3.260.215.632
|% 1,48
|
|YKBNK
|9,31
|1.666.612.682
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.654.897
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.126.387.179
|% 4,44
|
|EREGL
|44,06
|6.259.909.988
|% 6,63
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8476
|% 0,00
|
|Euro
|20,1923
|20,1997
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6146
|22,7280
|% 0,03
|
|Frank
|20,3386
|20,4612
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0102
|5,0354
|% 0,02
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.584
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|-0,08
|
Seans Raporu
16:07
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