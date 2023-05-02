***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:54
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LIDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144326
BIST
13:144.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -77,50
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:1419,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:1421,3418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0262
|Açılış
|: 21,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:141.243,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.242,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:14
|GRTRK
|25,74
|6.119.067
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.852.724
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.914.636
|% 9,98
|
|KRTEK
|16,71
|14.458.489
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|85.636.615
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.732.018
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,93
|11.263.158
|% -9,75
|
|THYAO
|127,30
|1.563.001.090
|% -0,39
|
|EUPWR
|78,95
|1.201.420.441
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,82
|1.183.601.812
|% -2,36
|
|EREGL
|32,84
|1.139.636.715
|% -0,91
|
|SISE
|37,06
|935.837.357
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,91
|471.630.756
|% -1,66
|
|YKBNK
|9,40
|559.074.106
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,79
|419.316.599
|% -0,37
|
|AKBNK
|15,99
|619.514.078
|% -0,37
|
|KOZAL
|18,26
|708.936.625
|% -3,28
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4653
|19,4694
|% 0,15
|
|Euro
|21,3278
|21,3418
|% -0,12
|
|Sterlin
|24,2012
|24,3226
|% -0,13
|
|Frank
|21,5814
|21,7114
|% -0,26
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|2,49
|
|Cumhuriyet
|8.991
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.115
|9.265
|-88,00
|
|Yarım
|4.422
|4.524
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.215
|2.262
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,39
|