***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:18
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144531
BIST
15:354.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,00
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3519,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3521,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0448
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:351.244,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:33
|GRTRK
|25,74
|7.172.502
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|79.968.579
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.809.242
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.257.510
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KAREL
|14,47
|85.027.987
|% -9,90
|
|OSMEN
|66,80
|16.356.197
|% -9,24
|
|IMASM
|24,98
|154.206.519
|% -8,77
|
|PSGYO
|4,80
|69.823.792
|% -8,75
|
|KOPOL
|48,70
|1.530.566.037
|% -2,60
|
|EUPWR
|78,95
|1.307.196.703
|% 9,96
|
|CVKMD
|185,00
|1.186.815.403
|% -0,16
|
|ASTOR
|47,46
|590.567.546
|% -4,35
|
|GESAN
|63,70
|583.626.680
|% -4,93
|
|AKFYE
|12,98
|475.453.244
|% -0,92
|
|ODAS
|5,75
|207.287.183
|% -3,52
|
|KOPOL
|48,70
|1.530.566.037
|% -2,60
|
|FORMT
|2,81
|57.568.448
|% 4,85
|
|EUPWR
|78,95
|1.307.196.703
|% 9,96
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4673
|19,4719
|% 0,17
|
|Euro
|21,3886
|21,4128
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2082
|24,3296
|% -0,10
|
|Frank
|21,6006
|21,7307
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,09
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48PSGYO
Yüzde -8.56 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 519, 179 adet işlem
-
15:47PRDGS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 337, 582 adet işlem
-
15:46YKSLN
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 526, 422 adet işlem
-
15:45TRILC
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 163 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 4, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 27, 776.00 milyon TL de