***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2023 11:00
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221802
BIST
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14:568.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,58
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.070
14:5628,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
14:5631,4306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0300
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
14:561.925,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.925,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler14:54
|EKOS
|33,00
|127.352.346
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|43.826.938
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|98.153.906
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.216.216
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|376.095.343
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,64
|1.026.931.531
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|6.575.167
|% -9,95
|
|MRSHL
|1.856,00
|312.104.420
|% -9,46
|
|THYAO
|262,25
|6.506.706.002
|% 0,58
|
|TUPRS
|154,40
|2.380.344.297
|% 0,72
|
|SASA
|52,90
|2.309.309.336
|% 1,15
|
|BINHO
|315,75
|2.047.101.479
|% 9,92
|
|ISCTR
|22,10
|1.777.785.610
|% 0,18
|
|EKGYO
|7,36
|904.094.173
|% 0,14
|
|ODAS
|11,40
|1.239.993.408
|% 5,46
|
|ISCTR
|22,10
|1.777.785.610
|% 0,18
|
|YKBNK
|19,81
|1.516.173.992
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,02
|376.925.789
|% -0,59
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9021
|28,9311
|% 0,12
|
|Euro
|31,4325
|31,4452
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,5647
|36,7481
|% -0,13
|
|Frank
|33,0114
|33,2103
|% -0,28
|
|Riyal
|7,6854
|7,7239
|% 0,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|930,61
|933,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,80
|988,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.069,51
|2.069,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:54
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15:09YKSLN
Yüzde 6.69 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 648, 268 adet işlem
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15:08BURVA
Yüzde 6.20 oranında artışla 91.70 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 379 adet işlem
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15:07KRSTL
Yüzde 8.61 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 589 adet işlem
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15:06OZSUB
Yüzde 7.76 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 439 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 50, 854.00 milyon TL de