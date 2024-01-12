***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2024 16:16
***LIDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239045
BIST
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16:478.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 160,62
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4730,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1091
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4732,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0489
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:471.988,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,77
|Açılış
|: 1.988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|CIMSA
|31,94
|710.970.817
|% 9,99
|
|DOGUB
|20,30
|138.513.999
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.619.373
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|197.554.159
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.553.111
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|KRGYO
|36,90
|86.531.035
|% -6,82
|
|YKBNK
|23,36
|10.454.447.212
|% 0,26
|
|THYAO
|253,00
|8.619.357.128
|% 2,55
|
|ISCTR
|26,64
|7.923.349.253
|% 3,58
|
|AKBNK
|43,86
|7.563.336.662
|% 6,66
|
|GARAN
|68,80
|3.726.530.140
|% 4,88
|
|YKBNK
|23,36
|10.454.447.212
|% 0,26
|
|ISCTR
|26,64
|7.923.349.253
|% 3,58
|
|AKBNK
|43,86
|7.563.336.662
|% 6,66
|
|EKGYO
|8,30
|1.186.419.506
|% 1,59
|
|SKBNK
|4,72
|457.362.443
|% 2,61
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0883
|30,0968
|% 0,36
|
|Euro
|32,9723
|32,9805
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,2651
|38,4570
|% 0,30
|
|Frank
|35,1671
|35,3790
|% 0,35
|
|Riyal
|7,9987
|8,0388
|% 0,31
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|928,38
|929,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,74
|994,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,54
|79,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,08
|2.053,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
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